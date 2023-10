L'Aubrac, une palette de couleurs

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 18:13

L'été, le plateau de l'Aubrac est une explosion de couleurs et de saveurs. Les vaches de race Aubrac pâturent dans des prés d'une grande richesse et leur lait donne la tomme, un fromage emblématique de la région. C'est surtout l’ingrédient principal de la recette phare du pays, l’aligot. Dans ces montagnes, on cultive traditionnellement l’or blanc de l’Aubrac, le narcisse. Une fleur délicate et parfumée qui tapisse de blanc la région, et qui est utilisée par les parfumeurs pour leurs plus grandes créations.