L'artiste français JR solidaire de l'Ukraine

information fournie par France 24 • 22/03/2022 à 15:04

Connu pour déployer ses photographies géantes dans l’espace public, JR vient de frapper un grand coup en Ukraine. Il a déployé une grande fresque à Lviv, avec l’aide d’une centaine de bénévoles, pour alerter sur le sort des enfants dans la guerre. Également au menu de cette émission, les performances et le témoignage de l’artiste ukrainien Bohdan Mucha. Et le retour du groupe britannique Metronomy qui propose un 7ème album, "Small World", et s'apprête à réaliser une tournée en France.