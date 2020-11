France 24 • 23/11/2020 à 19:22

Connaissez-vous le zellige? Cette sorte de mosaïque en terre-cuite émaillée faite à la main est née au Maroc au Xème siècle. Un savoir-faire séculaire aujourd'hui perpétué par les ateliers "Aït Manos". Leurs créations voyagent à travers la planète et ornent les intérieurs les plus luxueux, de Macao à Seattle. Derrière la success story, un couple : Ghalia Sebti et Tawfik Bennani.