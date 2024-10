information fournie par France 24 • 21/10/2024 à 16:29

À l’Affiche/Planète Afro consacre une émission spéciale à l’art contemporain africain à l'occasion de la foire Akaa, Also Known As Africa. Chaque année depuis neuf ans, cet évènement parisien présente le meilleur de la création contemporaine du continent. Une centaine d’artistes et de designers, représentés par 42 galeries, étaient présents cette année. Fatimata Wane reçoit le plasticien sénégalais Soly Cissé et l’artiste franco-italo-camerounaise, Barbara Asei Dantoni.