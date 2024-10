information fournie par France 24 • 02/10/2024 à 16:20

L'armée ukrainienne a annoncé mercredi se retirer de Vougledar, cédant aux Russes après deux ans et demi de combats meurtriers cette ville d'importance militaire et symbolique, une illustration des difficultés croissantes qu'elle rencontre dans l'est de l'Ukraine.