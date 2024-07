information fournie par France 24 • 08/07/2024 à 22:13

Jamais la 5ème République n'avait connu un tel scenario à l'issue de législatives : 3 blocs au coude-à-coude et aucun en mesure de gouverner seul. En première position, le Nouveau Front Populaire avec ses 182 sièges, suivi par le camp présidentiel qui sauve les meubles avec 168. A la troisième marche du podium, le Rassemblement National et ses alliés en récoltent 143. Les tractations vont bon train pour se trouver une majorité... et un Premier Ministre.