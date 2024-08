L'Algérie va envoyer du carburant au Liban, plongé dans le noir

information fournie par France 24 • 19/08/2024 à 11:37

Un blackout paralyse le Liban depuis plus de 48 heures, les centrales électriques du pays étant à l'arrêt faute de carburant. Cette situation a impacté le fonctionnement des structures essentielles du pays : comme l'aéroport et le port de Beyrouth, mais aussi les stations de pompage d'eau et les prisons. Ces installations majeures et le reste du pays fonctionnent donc grâce aux générateurs privés et, pour certains, à l'énergie solaire. Le gouvernement algérien a annoncé ces dernières heures qu'il allait fournir du carburant au Liban pour faire fonctionner les centrales électriques du pays. Le point avec le correspondant de France 24 à Beyrouth, Serge Berberi.