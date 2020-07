L'Afrique du Sud, pays le plus touché par le COVID-19 sur le continent

France 24 • 24/07/2020 à 23:12

L'épidémie du coronavirus qui prend des proportions inquiétantes en Afrique du Sud. Avec près de 400 000 cas et 6000 morts, le pays est devenu le cinquième pays au monde le plus touché et le premier sur le continent africain.

De son côté même si l'Ouganda a enregistré son premier décès lié au COVID-19. La crise sanitaire y a particulièrement accentué les inégalités sociales, notamment chez les écoliers et étudiants.

La commune d'Abobo, quartier pauvre et délaissé d'Abidjan qui fait peau neuve opportunément à 4 mois de l'élection présidentielle. Réhabilitation ou stratégie politique?