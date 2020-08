L'aéronautique française peut-elle résister au Covid-19 ?

France 24 • 28/08/2020 à 18:18

Cette semaine, "C'est en France" s'intéresse à l'aéronautique française. Un secteur qui représente 12 % des exportations du pays et rassemble 300 000 emplois directs et indirects. Or, avec la pandémie de Covid-19, les avions cloués au sol et les commandes suspendues ou annulées, le temps s'est comme arrêté pour les compagnies aériennes, les constructeurs et leurs sous-traitants. Comment industriels et salariés envisagent-ils la suite ? France 24 est à Toulouse, berceau de l'aviation française, pour évoquer son histoire, et faire le point sur les défis qui attendent le secteur.