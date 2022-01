L'activiste Ramy Shaath dénonce une augmentation des "détentions arbitraires" en Égypte

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 19:49

France 24 s'est entretenu avec Ramy Shaath, un militant égypto-palestinien qui a passé deux ans et demi en prison en Égypte, accusé d'avoir soutenu un groupe terroriste. Cofondateur du mouvement propalestinien BDS, il était membre de plusieurs groupes politiques laïcs. Ramy Shaath, qui n'a jamais été formellement inculpé, revient sur les conditions de son arrestation, de sa détention et de sa sortie de prison, le 8 janvier. Selon lui, "les détentions et arrestations arbitraires" représentent une "majorité" toujours plus grande dans les prisons égyptiennes sous le règne du président Abdel Fattah al-Sissi.