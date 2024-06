L'actionnariat chez Air Liquide : quels avantages ?

information fournie par Boursorama • 25/06/2024 à 12:21

Air Liquide est une des stars du CAC 40, une entreprise plus que centenaire et un des leaders mondiaux des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. L'enterprise est également connue pour être particulièrement soucieuse d'entretenir et développer une communauté forte d'investisseurs individuels : ils sont déjà 800.000 particuliers à croire en sa stratégie.

Dans le cadre de cette 4e édition Boursolive Les Rencontres, Louis Lafont, responsable marketing et développement de l'actionnariat individuel chez Air Liquide explique toutes les avantages à devenir actionnaire d'Air Liquide et à détenir ses actions au nominatif, afin de bénéficier de la prime de fidélité proposée par le groupe.