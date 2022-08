Khrankompé, l'appli de Sidi Camara pour rendre les cours accessibles en langue maternelle

information fournie par France 24 • 22/08/2022 à 10:30

D'après la Banque mondiale, 80 % des enfants en Afrique subsaharienne ne reçoivent pas leur enseignement dans leur langue maternelle, la langue qu'ils parlent et comprennent le mieux. C'est l'une des principales causes d'échec scolaire.

Enseigner en langue locale est souvent trop coûteux, étant donné le nombre de langues parlées sur le continent. C'est aussi ce constat qui a poussé Sidi Camara à développer une solution numérique pour les jeunes mauritaniens: une application mobile qui s'appelle Khrankompé. Tous les cours y sont expliqués dans les langues locales du pays et accessibles en offline sur smartphone et support USB. Une innovation pédagogique qui lui a valu d'être l'un des finalistes du Challenge App Afrique de France 24 et RFI.