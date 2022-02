Kev Adams à la fois scénariste, acteur et producteur du film "Maison de retraite"

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 16:56

Kev Adams est tombé dans le théâtre quand il était tout petit. Repéré en 2009 dans le film "LOL", il s'impose comme humoriste et comme acteur, notamment dans la série "Soda". Il a étendu son champ d'action en créant la société de production "My Family" et "Le Fridge", un comedy club dans le coeur de Paris. Scénariste et producteur de "Maison de retraite", il joue notamment avec Gérard Depardieu dans cette comédie, incarnant le rôle d'un jeune loser dont la vie tourne autour des jeux vidéo.