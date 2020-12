Kahina Bahloul, imam : "Les musulmans réformistes ne sont pas du tout consultés en France"

France 24 • 09/12/2020 à 19:37

Le courant réformiste est une réalité multiséculaire de l'histoire islamique, mais demeure à la fois "méconnu du grand public musulman" et sous-représenté en France, déplore sur France 24 la première imam de France, Kahina Bahloul, également islamologue et fondatrice de la mosquée Fatima. Celle qui plaide pour un islam éclairé nous livre son regard sur la laïcité, la représentation officielle des musulmans de France et la place des femmes dans sa religion.