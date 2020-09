"Jusqu'ici tout va bien", l'expo inspirée du film "La Haine", parrainée par JR et Mathieu Kassovitz

France 24 • 04/09/2020 à 13:11

Il y a vingt-cinq ans sortait "La Haine", brûlot en noir et blanc sur la stigmatisation des banlieues. Un quart de siècle plus tard, les étudiants de l'école Kourtrajmé ont crée des œuvres inspirées du film devenu culte. Elles sont à voir à l'occasion d'une exposition événement baptisée "Jusqu'ici tout va bien", au Palais de Tokyo, à Paris. Dans ce numéro, Louise Dupont rencontre ces jeunes artistes, mais aussi les deux parrains de l'exposition : l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz et l'artiste contemporain JR.