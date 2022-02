information fournie par France 24 • 22/02/2022 à 16:47

Avec plus de cinquante ans de carrière et vingt-cinq albums studio derrière lui, Julien Clerc est un incontournable de la chanson française. Invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche", le chanteur nous parle de ses deux nouveaux disques, de son amour des mots et de la musique et de son plaisir à retrouver son public en montant sur scène lors d'une grande tournée à l'automne en France et au Québec.