information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 15:48

La Journée mondiale de l’océan célébrée le 8 juin nous rappelle notre devoir envers l’océan et l’impact de nos actions. Lamya Essemlali, présidente et co-fondatrice de l’ONG Sea Shepherd France, invitée de France 24 affirme "notre destin est intimement lié à la survie de l’océan" et nous alerte "si l’océan meurt nous mourons". Explications.