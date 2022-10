Journée internationale des filles : "naître fille ce n’est pas une fatalité"

information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 11:35

Ce mardi 11 octobre marque la dixième édition de la journée internationale des filles. Cette journée met en exergue le besoin de relever les défis auxquels les filles et les femmes sont confrontées. Selon Dorcas, activiste du Togo, élue en 2020 "jeune femme leader du Togo", invitée de France 24, "aujourd’hui si nous voulons vivre dans un monde égalitaire on doit respecter le consentement des filles, le droit de filles et le droit des femmes". Explications.