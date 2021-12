Joséphine Baker panthéonisée : une femme engagée pour les droits civiques

information fournie par France 24 • 02/12/2021 à 08:48

Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon, mardi, 46 ans après sa mort. L'artiste d'origine américaine, résistante espionne pendant la Seconde Guerre mondiale et militante anti-raciste, a rejoint de grandes figures françaises sur la montagne Sainte-Geneviève. Les États-Unis, qui l'ont vue grandir et devenir une star du music-hall, gardent aussi en mémoire l'engagement de cette femme pour les droits civiques. Reportage à Harlem de Jessica Le Masurier, Yves Schaeffner et Fanny Chauvin.