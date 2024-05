information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 11:25

Les produits dérivés pour les Jeux olympiques fleurissent un peu partout en France, qu’ils soient officiels, ou non. Seuls quelques-uns de ces objets sont fabriqués dans l’hexagone… même sur le site officiel de Paris 2024, la plupart des accessoires viennent d’Asie, ou d’Europe de l’Est. Nos correspondantes Yena Lee et Jasmine Ling ont visité le plus grand marché de gros de Chine.