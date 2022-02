JO d'hiver de Pékin : le boycott diplomatique n'empêche pas de "préserver les valeurs de l'olympisme"

information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 14:59

Plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête, ont décidé de boycotter les JO de Pékin pour dénoncer les violations des droits humains en Chine, notamment dans la région du Xinjiang (nord-ouest) où vit la minorité musulmane ouïghoure. Pourtant, le boycott est seulement diplomatique, et les gouvernements tiennent à conserver les valeurs sportives et olympiques. Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center et professeur à l'université Paris Dauphine, était l'invité de France 24.