JO-athlétisme : réunion au ministère des sports après le fiasco des mondiaux

information fournie par France 24 • 29/08/2023 à 13:59

A moins d'un an des Jeux olympiques de Paris, l'équipe de France d'athlétisme a presque touché le fond aux Championnats du monde à Budapest, évitant le zéro pointé in extremis grâce au relais 4x400 m masculin dimanche. Les relayeurs tricolores, qui rêvent d'or olympique l'été prochain, ont dédié leur médaille au reste de la délégation. Pas de quoi faire oublier pour autant que le bilan bleu-blanc-rouge est embarrassant, à onze mois de la grand-messe du sport à domicile. Ayodele Ikuesan, sprinteuse française internationale, était sur France 24 pour évoquer ces résultats et les JO-2024.