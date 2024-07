information fournie par France 24 • 27/07/2024 à 12:56

Le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024 est lancé, et selon Will Mbiakop, président exécutif de l'African Sports and Creative Institute, les africains seront au rendez-vous aussi bien dans les stades que devant leur télé pour cette quinzaine olympique. Un événement qui est aussi, selon l'invité de France 24, "l'occasion de mettre la lumière sur certains pays" et leurs athlètes.