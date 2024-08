information fournie par France 24 • 03/08/2024 à 17:09

Des milliers de spectateurs assistent avec enthousiasme à la course en ligne masculine de cyclisme sur route, l'un des moments forts de ces Jeux olympiques de Paris 2024 ce samedi 3 août. Le parcours parisien promet du spectacle avec une boucle de 273 km au départ et à l'arrivée du Trocadéro. Trois passages sont prévus dans les rues pavées de la butte Montmartre. Jules Boiteau et Sophie Lamotte sont sur place pour France24.