information fournie par France 24 • 22/07/2021 à 07:01

A la Une de la presse, ce jeudi 22 juillet, les commémorations, aujourd'hui, en Norvège, de l'attaque d'Oslo et d'Utoya, il y a dix ans, et qui avait fait 77 morts. L'ouverture, demain, des JO de Tokyo, dans une ambiance morose, sur fond de pandémie et de polémique. Et les conséquences de la «pingdemic» au Royaume-Uni.