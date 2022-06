information fournie par France 24 • 23/06/2022 à 16:03

Après une centaine de films entre la France et Hollywood, Jean Reno, l'un des plus grands acteurs français, est présent au Festival de télévision de Monte-Carlo avec deux nouvelles séries : "Toute ces choses qu'on ne s'est pas dites", adaptée du roman de Marc Levy, et la série espagnole "Un asunto privado" ("A private affair"). Invité de "À l'Affiche", il juge que le travail sur une série s'apparente à "un marathon".