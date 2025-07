Jean-Noël Barrot sur France 24 : "La solution à deux États est en danger de mort"

information fournie par France 24 • 29/07/2025 à 19:05

"La solution à deux États est en danger de mort. Il fallait créer les conditions pour qu'elle redevienne crédible, c'est pourquoi nous avons décider il y a neuf mois, avec l'Arabie Saoudite, de prendre une initiative, de créer une dynamique conduisant les parties prenantes, à la fois l'Autorité palestinienne, les pays arabes de la région, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale à prendre des engagements. Ces engagements ils se cristallisent aujourd'hui à New York avec une déclaration des pays participants qui est historique et inédite puisque les pays arabes, les pays de la région, ont pour la première fois, condamnent le Hamas, le 7-Octobre, appellent au désarmement du Hamas et à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël et de s'insérer aux côtés d'Israël et du futur État de Palestine dans une organisation régionale à l'image de l'Asean en Asie, ou de l'OSCE en Europe. C'est un pas décisif qui a été franchi et qui a été rendu possible notamment par la décision du président de la République (de reconnaître l'État de Palestine en septembre).