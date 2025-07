Loi Duplomb "dangereuse": scientifiques et associations de patients interpellent le Conseil constitutionnel

Le site de l'Assemblée nationale sur un écran de smartphone et d'ordinateur indiquant le nombre de citoyens ayant signé la pétition contre la loi Duplomb, le 28 juillet 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

"La loi Duplomb ne passe pas" auprès des Français, des scientifiques et de "nombreux agriculteurs" car elle est "dangereuse pour la santé de nos concitoyens", affirme mardi une tribune de sociétés savantes et d'associations de patients, appelant le Conseil constitutionnel à rejeter le texte.

Alors que la pétition contre cette loi, qui permet la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit en France depuis 2018, a dépassé lundi la barre des deux millions de signatures, cette tribune publiée par Le Monde appelle les Sages à "répondre à l'exigence démocratique exprimée fortement par les citoyens français".

"Le Conseil constitutionnel doit constater l’incompatibilité de la loi Duplomb avec le principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement" et ainsi "protéger les générations futures d'un texte qui compromet, sans l'ombre d'un doute raisonnable, la santé des jeunes, des enfants et de ceux à naître", affirment les signataires.

Parmi eux: Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, Magali Leo, coordinatrice d'Action Patients, Agnès Linglart, présidente de la Société française de pédiatrie, Maxime Molina, président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, Olivier Coutard, président du conseil scientifique du CNRS ou Gérard Socié, président du conseil scientifique de l’Institut national du cancer.

"Nos règles constitutionnelles peuvent et doivent être interprétées à la lumière des données de la science", argumentent-ils.

Or la loi a été élaborée "en ignorant ce que les professionnels de la santé et les scientifiques connaissent des effets de ces produits sur la santé humaine", pointe la tribune, rappelant qu'en 2021, "l'Inserm a analysé plus de 5.000 articles scientifiques et retenu une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et la survenue de certains cancers, de troubles neurodégénératifs, pulmonaires, endocriniens".

"Parmi les 53 personnalités auditionnées" au Sénat, on ne trouve "aucun médecin, toxicologue, épidémiologiste", "représentant de l'Inserm, du CNRS, du ministère de la Santé ou du Travail" alors que "les pesticides sont des facteurs reconnus de maladies professionnelles", ni "de la Caisse nationale d'assurance-maladie ou de la Mutualité sociale agricole", égrène la tribune.

"La loi Duplomb est une loi qui ne passe pas" (...) "pour les Françaises et les Français victimes des maladies induites par les pesticides, "les scientifiques, qui, constatant les effets dévastateurs des pesticides sur le vivant, ont alerté les parlementaires des conséquences prévisibles de cette loi", et "de nombreux agriculteurs (...) premières victimes des pesticides", dit-elle.