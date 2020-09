France 24 • 18/09/2020 à 12:20

Les 12 et 13 septembre, chefs d'entreprises, économistes, intellectuels, étudiants et jeunes actifs se sont réunis pour examiner le plan de relance français à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Un "bon plan" dans l'ensemble "à mettre rapidement en oeuvre" selon Jean-Hervé Lorenzi, organisateur du forum et président du Cercle des économistes.