Jean-Claude Juncker : "Il est indécent qu'un pays comme la France ait un budget si peu présentable"

information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 17:29

Nous accueillons cette semaine un invité de marque, Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission Européenne (2014-2019). Au menu d'un échange riche et dense : le nouveau gouvernement français et les défis qui attendent son premier ministre, Michel Barnier, que notre invité connait bien depuis ses années de négociateur du Brexit ; la menace posée par l'état des finances françaises ; la politique de plus en plus hostile aux migrants en Europe et la décision allemande de restreindre la liberté de mouvement à ses frontières ; les choix de sa successeure au Berlaymont pour sa Commission Ursula von der Leyen 2.