information fournie par France 24 • 15/06/2024 à 10:00

Depuis le début de l'année au Japon, les autorités organisent des descentes dans les bars à hommes de compagnie. Quelque 700 clubs ont déjà été contrôlés, et certains ont même dû cesser leurs activités. En cause ? Des hommes qui séduisent les femmes jusqu'à ce qu’elles tombent amoureuses… Les clientes s’endettent et finissent parfois par se prostituer pour rembourser l’argent. Reportage avec Alexis Bregere, Ryusuke Murata et Mélodie Sforza.