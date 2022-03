Jacques Sapir : "L'intervention en Ukraine a ressoudé les Européens"

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 11:06

L'Europe affiche un front commun au sommet de Versailles face à Vladimir Poutine. Les sanctions économiques seront-elles efficaces ? L'UE peut-elle se passer de gaz russe ? L'Europe de la défense va-t-elle franchir une étape ? Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Jacques Sapir, directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre étranger de l'Académie des sciences de Russie et ancien collaborateur des médias RT France et Sputnik.