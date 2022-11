Italie : une main d'œuvre étrangère essentielle à l'économie

information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 20:51

Depuis des mois le discours antimigrants a été exploité à outrance par l'extrême droite en Italie : Giorgia Meloni, grande gagnante des récentes élections législatives, a martelé durant toute la campagne électorale sa volonté de cadenasser la péninsule face aux arrivées de migrants, et réduire les ressources liées à l’accueil et l’intégration des immigrés. Et pourtant, dans le pays la main-d'œuvre immigrée s'avère indispensable pour de nombreux secteurs. Notre correspondante en Italie Natalia Mendoza nous en dit plus.