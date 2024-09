Israël ordonne la fermeture pendant 45 jours du bureau d'Al Jazeera à Ramallah, annonce la chaîne

information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 14:36

La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a annoncé que des soldats israéliens armés et masqués avaient effectué dimanche une descente dans ses bureaux de Ramallah, en Cisjordanie occupée, et émis un ordre de fermeture de 45 jours. Un ordre qui intervient quelques mois après la fermeture des bureaux de Jérusalem de la chaîne qatarie. Par ailleurs, des milliers de civils fuient la frontière entre Israël et le Liban où la tension est encore montée d'un cran ce week-end. Les précisions de Claire Duhamel depuis Jérusalem pour France 24.