France 24 • 15/09/2020 à 10:12

Jour J pour les accords Abraham entre Israël et deux États du Golfe : les Émirats arabes unis et Bahreïn. Au-delà de la paix et des aspects géopolitiques, le potentiel commercial et économique est très important. Le ministre israélien du Renseignement table sur 4 milliards de dollars d'échanges d'ici cinq ans, soit dix fois plus qu'aujourd'hui.