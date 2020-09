Israël - EAU - Bahreïn : un nouveau Proche-Orient ?

France 24 • 15/09/2020 à 20:38

Ce sont des accords qui bousculent les équilibres au Proche-Orient. Ce mardi à Washington, Benjamin Netanyahu en compagnie des ministres des affaires étrangères du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis ont signé un accord "historique". Un traité de reconnaissance mutuelle qui normalisera les relations entre ces deux pays arabes et Israël - voilà 26 ans que ce n'était plus arrivé à l'État hébreu qui rompt ainsi son isolement dans la région. Le tout sous l'égide de Donald Trump, le parrain américain de ces "accords d'Abraham" comme il les appelle.