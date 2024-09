information fournie par France 24 • 26/09/2024 à 21:57

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a affirmé jeudi qu'une "guerre totale" entre Israël et le Hezbollah serait "dévastatrice" pour le Liban et Israël, et a appelé à "une solution diplomatique" au moment où les frappes aériennes massives se poursuivent au Liban. Plus de précisions avec notre invité le Dr. Gilbert Achcar is Professor, Development Studies and International Relations at SOAS University of London