Israël : changement d'ère ?

France 24 • 02/06/2021 à 20:27

Installé à la tête du gouvernement sans discontinuer depuis douze ans, Benjamin Netanyahu pourrait voir son règne s'achever ce mercredi soir. Ses adversaires ont jusqu'à 23h59 pour s'entendre et officialiser une nouvelle majorité en Israël, qui laisserait de côté le Likoud. Au risque du grand écart pour la droite radicale, religieuse et nationaliste comme pour la gauche qu'on a connue plus sourcilleuse sur ses principes. Sommes-nous à la veille d'un changement d'ère pour Israël ?