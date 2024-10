information fournie par France 24 • 11/10/2024 à 10:52

Au moins 22 personnes ont été tuées et 117 blessées dans deux frappes israéliennes sur Beyrouth jeudi soir, faisant de ces raids les plus meurtriers dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre ouverte. L'une des frappes israéliennes visait un responsable du Hezbollah.