information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 15:26

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a annoncé vendredi la saisie de 800 hectares de terres en Cisjordanie occupée, en vue de l'implantation de nouvelles colonies. Le ministre, figure de l'extrême droite israélienne, a fait part de cette décision le jour de la venue en Israël du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. C'est le plus vaste plan depuis la signature des accords d'Oslo en 1993 qui montre bien que malgré les critiques de la communauté internationale, le gouvernement israélien entend bien accélérer ses efforts de colonisation. Reportage de Claire Duhamel et de Catherine Norris Trent autour de ces terres de plus en plus disputées.