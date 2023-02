information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 10:59

Cinq mois après la mort de Mahsa Amini, les manifestations continuent malgré la répression féroce des Mollahs. Selon Azadeh Kian, professeure de sociologie politique à l’Université Paris-Cité, auteure du livre « Femmes et pouvoir en islam », et invitée de France 24, "il faut tenir, et il faut que les démocraties occidentales soutiennent la population iranienne dans sa quête pour la démocratie et contre l’islam politique". Explications.