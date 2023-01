Iran : "le régime iranien continue à tuer ses enfants"

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 12:14

Les deux jeunes Iraniens Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini ont été jugés et exécutés par pendaison ce samedi. Ils ont été reconnus coupables d’avoir tué un paramilitaire lors des manifestations qui secouent le pays depuis la mort de Masha Amini. Pour Hirbod Dehghani-Azar, avocat franco-iranien, invité de France 24, "il faut reconnaître que c’est un régime terroriste, et faire en sorte qu’il soit inscrit comme tel". Explications.