information fournie par France 24 • 05/12/2022 à 23:28

Le pouvoir iranien semble pour la première fois disposé à une concession si l'on en croit le procureur général d'Iran: la police des moeurs va-t-elle réellement être abolie ? Pas suffisant pour les manifestants ? On va plus loin avec Claude Guibal et Bilal Tarabey.