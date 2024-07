Investir dans les petites valeurs valeurs avec le fonds ODDO BHF Active Small Cap

information fournie par Boursorama • 19/07/2024 à 15:30

Elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit, ces petites et moyennes entreprises qui affichent croissance et innovation. Elles sont parfois présentes sur des marchés de niche et affichent une belle visibilité. Encore faut-il savoir les repérer et sélectionner celles qui présentent (encore) une valorisation raisonnable.

Ça tombe bien, c'est la passion de Guillaume Chieusse, gérant du fonds Oddo BHF Active Small Cap. Dans ce Tendance de fonds, il explique sa philosophie d'investissement et partage quelques-unes de ses convictions.

Vidéo sponsorisée.