Investir dans le divertissement et l'éducation digitale avec les ETF

information fournie par iShares • 04/01/2023 à 11:29

La digitalisation a profondément transformé l'économie, notamment dans deux domaines : celui du divertissement et de l'éducation.

D'un côté, le secteur du jeux vidéo a explosé, comptant près de 3 milliards de joueurs et pesant désormais plus de 300 milliards de dollars dans le monde selon une étude d'Accenture. C'est plus que le secteur de la musique et du cinéma combinés. Abonnements payants, dématérialisation des supports, microtransactions au sein des jeux : le modèle du secteur a déjà beaucoup évolué permettant la création d'un écosystème robuste et dynamique.

De l'autre, l'éducation numérique a révolutionné la façon d'apprendre et l'accessibilité aux connaissances grâce à des solutions innovantes. Pour l'instant seuls 4% des budgets consacrés à l'éducation sont alloués au digitalmais cette part ne va faire que croitre dans les années qui viennent.

Pour l'investisseur individuel, une bonne façon d'investir dans le potentiel de cette thématique peut-être via un ETF, en l'occurence le iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF qui expose à des entreprises de petite, moyenne et grande capitalisation des marchés développés et émergents impliquées dans les médias numériques, les jeux vidéos, l'éducation numérique et l'électronique.

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.

