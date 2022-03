information fournie par France 24 • 05/03/2022 à 11:02

Au dixième jour de l'invasion russe en Ukraine, les combats se poursuivent dans de nombreuses villes du pays. Ceux qui ont réussi à fuir les grandes villes et à se réfugier dans l'Ouest du pays sont en "relative sécurité". C'est le cas de Dariya Bibikova, interprète et traductrice indépendante, qui décrit le quotidien de certains de ses amis, rythmé par la peur et les sirènes d'alarmes.