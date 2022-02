Invasion militaire russe en Ukraine : les troupes russes aux portes de Kiev

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 18:24

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février le début d'une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes, dont Kiev. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans la capitale afin de préserver "la sécurité" des habitants. Les Russes ont conquis un aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de Kiev, a reconnu dans la journée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À Kiev, l'inquiétude est de plus en plus grande alors que les troupes russes sont aux portes de la capitale. Gulliver Cragg est sur place pour France 24.