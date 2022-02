Invasion en Ukraine : "L'Ukraine est le mur entre la Russie et toute l'Europe"

information fournie par France 24 • 27/02/2022 à 10:43

Au quatrième jour de l'offensive russe, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit. Partout dans le pays, soldats et civils ukrainiens prennent les armes pour défendre leur patrie. "Bien sûr qu'on a peur", affirme Lena Starodubsteva, citoyenne ukrainienne et invitée de France24. "Nous espérons que la guerre sera bientôt terminée", "mais pour cela nous avons besoin de votre aide, de l'aide de l'Europe". Lena Starodubsteva souhaite rester dans son pays et le défendre. Témoignage.