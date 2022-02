information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 13:19

L'Ukraine a mobilisé mercredi ses réservistes et appelé ses ressortissants à quitter la Russie, le spectre d'une invasion russe se faisant toujours plus pressant et Vladimir Poutine insistant toujours plus sur ses exigences malgré les sanctions occidentales. A Marioupol, dans l'Est de l'Ukraine, les habitants craignent une offensive.