Intelligence artificielle : la traduction instantanée, une réalité ? Ce que montre notre test

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 17:22

C'est un vieux rêve de la science fiction : mettre au point un traducteur automatique universel. Le service que vient de rendre accessible la start-up HeyGen laisse littéralement sans voix. À partir d'une vidéo de 30 secondes, elle est capable de retranscrire nos propos dans neuf langues dont l'italien, l'anglais et l'hindi, et cela avec l'intonation de notre choix. Impressionnant, ce service suscite néanmoins des craintes de manipulation d'images et de destruction massive d'emplois.